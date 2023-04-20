Работали на окупантов. СБУ сообщила о подозрении еще восьми коллаборантам

Сообщается, что один из злоумышленников - так называемый "депутат Госсовета Республики Крым" от прокремлевской партии "Единая Россия". С мая 2022 года он возглавил созданный оккупантами "Парламентский комитет по аграрной политике и сельским территориям" на полуострове. На этой "должности" он выполнял указания Кремля по обеспечению незаконного вывоза зерна из оккупированных районов на юге Украины в РФ.

К тому же, СБУ сообщила о подозрении главе "Министерства здравоохранения" и "заместителю министра внутренних дел" террористической организации "ЛНР". Отмечается, что они входят в ближайшее окружение главаря террористов Леонида Пасечника, который непосредственно способствовал их назначению на "министерские должности".

Установлено, что руководитель "Минздрава" организовала переформатирование медицинской сферы захваченной Луганской области под нужды оккупационных группировок. По ее указанию в регионе массово "перепрофилировали" местные больницы и другие гражданские медучреждения под военные госпитали РФ.

Другой злоумышленник - "чиновник МВД ЛНР" координировал деятельность боевиков из состава "народной милиции".

Кроме того, СБУ идентифицировала четырех руководителей так называемых "гуманитарных центров Единой России" в захваченной части Луганской области. Главное их назначение - распространение кремлевского режима под видом раздачи местным жителям "гумпомощи" от РФ. Деятельность вражеских организаций непосредственно координировал депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий, которому СБУ уже сообщила о подозрении.

Правоохранители также разоблачили жителя Николаевской области, который во время оккупации части региона агитировал за проведение псевдореферендума. Он также "сливал" захватчикам персональные данные участников движения сопротивления и помогал им "расквартироваться" в домах местных фермеров, которые выехали из района.

Фигурантам сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: