Вдавала з себе переселенку. В Києві викрили "посадовицю МВС ДНР"

СБУ викрила у Києві "посадовицю МВС ДНР", яка планувала втекти за кордон. На початку повномасштабного вторгнення вона переїхала до Києва під виглядом переселенки зі сходу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"У столиці вона оселилася в орендованій квартирі та почала оформлювати документи для виїзду за кордон", - йдеться в повідомленні.

Зловмисницею виявилась мешканка Донеччини, яка у вересні 2014 року добровільно вступила до лав створеної агресором так званої "міграційної служби МВС ДНР".

"Там її призначили "старшим інспектором відділу адресно-довідкової роботи". На цій "посаді" вона виконувала вказівки місцевих гауляйтерів щодо придушення руху опору в регіоні", - розповіли в СБУ.

Для цього ворожа поплічниця збирала інформацію від "районних паспортних відділів" окупованого Донецька про установчі дані місцевих жителів.

Потім отримані відомості узагальнювала в єдину адресну базу, яку бойовики використовували для незаконних затримань мешканців міста. Також зловмисниця вела облік так званих "сторожових карток", де зберігалася інформація про українських патріотів, яких розшукують каральні органи "ДНР".

Під час обшуку у зловмисниці виявлено "трудову книжку", яка свідчить про її перебування у складі окупаційних органів. Їй оголошено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Як повідомлялося, раніше СБУ затримала колишнього "начальника вокзалу Херсон". Він допомагав окупантам перекидати військові ешелони до України.