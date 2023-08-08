Працювали на ФСБ та ПВК "Вагнера". СБУ викрила мережу жінок-агентів на Донбасі

"Особливістю ворожої групи було те, що вона складалась винятково з місцевих жінок, що підтримали збройну агресію РФ проти України. Зловмисниці одночасно працювали на ФСБ та приватну військову компанію "Вагнера", - йдеться в повідомленні.

За вказівками окупантів їхні поплічниці збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки Сил оборони на території регіону.

"Передусім вони намагались виявити і "злити" агресору напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою. Також їх цікавили маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ з прифронтових територій на передову", - розповіли в СБУ.

Для збору розвідувальної інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об’єктів.

Усі отримані відомості передавали за двома каналами зв’язку - російському "куратору" з ФСБ та представнику "вагнерівців". Для комунікації використовували закриті чати в одному із популярних месенджерів.

Співробітники СБУ затримали трьох учасниць російської агентури під час збору ними розвідданих. Крім того, встановлено особу резидентки (старшої) ворожої групи, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до РФ для координації "підопічних" з території країни-агресора.

За даними слідства, всі четверо російських агенток є мешканками Покровського району. Ще до 24 лютого 2022 року вони були завербовані окупантами і донедавна перебували в "режимі очікування".

Під час обшуків за адресами проживання фігуранток виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру. Їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомлялося, раніше СБУ затримала в Одесі російського агента, який зливав дані про розташування ЗСУ в Одесі до штабу ПВК "Вагнера" і московського ОМОНу, який воює в Україні.

Крім цього, СБУ викрила російську агентурну мережу, до якої входили 7 ув'язнених, які прибули після етапування з в'язниць тимчасово окупованої Луганської області. Після звільнення вони мали виконувати завдання ФСБ.