Работали на ФСБ и ЧВК "Вагнера". СБУ разоблачила сеть женщин-агентов на Донбассе

"Особенностью враждебной группы было то, что она состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию РФ против Украины. Злоумышленницы одновременно работали на ФСБ и частную военную компанию "Вагнера", - говорится в сообщении.

По указаниям оккупантов их приспешницы собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники Сил обороны на территории региона.

"Прежде всего, они пытались выявить и "слить" агрессору направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под Авдеевкой. Также их интересовали маршруты перемещения тяжелой бронетехники украинских войск с прифронтовых территорий на передовую", - рассказали в СБУ.

Для сбора разведывательной информации фигурантки обходили местность и скрыто делали фотоснимки украинских объектов.

Все полученные сведения передавали по двум каналам связи - российскому "куратору" из ФСБ и представителю "вагнеровцев". Для коммуникации использовали закрытые чаты в одном из популярных мессенджеров.

Сотрудники СБУ задержали троих участниц российской агентуры во время сбора ими разведданных. Кроме того, установлена личность резидентки (старшей) вражеской группы, которая в начале полномасштабного вторжения выехала в РФ для координации "подопечных" с территории страны-агрессора.

По данным следствия, все четверо российских агенток являются жителями Покровского района. Еще до 24 февраля 2022 года они были завербованы оккупантами и недавно находились в "режиме ожидания".

В ходе обысков по адресам проживания фигуранток обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. Следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении. Им избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, ранее СБУ задержала в Одессе российского агента, который сливал данные о расположении ВСУ в Одессе в штаб ЧВК "Вагнера" и воюющий в Украине московский ОМОНа.

Кроме того, СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, в которую входили 7 заключенных, прибывших после этапирования из тюрем временно оккупированной Луганской области. После освобождения они должны были выполнять задачи ФСБ.