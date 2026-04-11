Працювали авіація та ракетні війська: як ППО відбила нічну атаку росіян

"У ніч на 11 квітня противник атакував 160 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецьк, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 11 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.