Работали авиация и ракетные войска: как ПВО отразила ночную атаку россиян

"В ночь на 11 апреля противник атаковал 160 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, ТОТ Донецк, Чауда - ТОТ АР Крым, около 100 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 133 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 11 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.