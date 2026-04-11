RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Работали авиация и ракетные войска: как ПВО отразила ночную атаку россиян

08:24 11.04.2026 Сб
2 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить силам ПВО?
aimg Константин Широкун
Фото: силы ПВО сбили более 100 дронов (Getty Images)

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 11 апреля противник атаковал 160 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, ТОТ Донецк, Чауда - ТОТ АР Крым, около 100 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 133 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 11 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Удары РФ по Украине в ночь на 11 апреля

Россияне ночью 11 апреля дважды атаковали жилые дома в Сумах. В результате вражеского обстрела много домов, детсад, и более десятка людей пострадали.

Кроме того, этой ночью оккупанты РФ снова совершили атаку на Одессу, в результате чего погибли двое жителей города, а еще двое получили ранения. Также есть масштабные повреждения городских и частных помещений.

Кроме того, ночью россияне атаковали Полтавскую область. В результате падения вражеского БПЛА повреждены помещения магазина и кафе. К сожалению, один человек погиб.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
