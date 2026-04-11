Работали авиация и ракетные войска: как ПВО отразила ночную атаку россиян

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 11 апреля противник атаковал 160 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, ТОТ Донецк, Чауда - ТОТ АР Крым, около 100 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 133 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
При этом зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 11 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.
Россияне ночью 11 апреля дважды атаковали жилые дома в Сумах. В результате вражеского обстрела много домов, детсад, и более десятка людей пострадали.
Кроме того, этой ночью оккупанты РФ снова совершили атаку на Одессу, в результате чего погибли двое жителей города, а еще двое получили ранения. Также есть масштабные повреждения городских и частных помещений.
Кроме того, ночью россияне атаковали Полтавскую область. В результате падения вражеского БПЛА повреждены помещения магазина и кафе. К сожалению, один человек погиб.