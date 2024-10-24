Не працювали з 2022 року. Фінляндія назавжди закрила два пункти пропуску з РФ

Як пише видання, наразі у Фінляндії вирішили остаточно закрити ці пункти. Адже рух через "Інарі" зупинили ще 1 листопада 2021 року, а через "Паріккалі" 19 квітня 2022 року. Наразі там йде демонтаж позначок.

"Рішення жодним чином не змінює ситуації, що склалася, і не впливає на місцевих жителів. Це було остаточне рішення про закриття пункту пропуску "Інарі", - заявив заступник керівника прикордонної служби Північної Карелії Самулі Муртонен.

Нагадаємо, пункт "Інарі" знаходиться в Північній Карелії, а "Паріккала" - в Південній Карелії.