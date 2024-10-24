Не працювали з 2022 року. Фінляндія назавжди закрила два пункти пропуску з РФ

Фінляндія остаточно закрила тимчасові пункти пропуску "Інарі" та "Парікалла" на кордоні з Росією. Вони не працювали з 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Як пише видання, наразі у Фінляндії вирішили остаточно закрити ці пункти. Адже рух через "Інарі" зупинили ще 1 листопада 2021 року, а через "Паріккалі" 19 квітня 2022 року. Наразі там йде демонтаж позначок.
"Рішення жодним чином не змінює ситуації, що склалася, і не впливає на місцевих жителів. Це було остаточне рішення про закриття пункту пропуску "Інарі", - заявив заступник керівника прикордонної служби Північної Карелії Самулі Муртонен.
Нагадаємо, пункт "Інарі" знаходиться в Північній Карелії, а "Паріккала" - в Південній Карелії.
Мінолого року Фінляндія зіткнулася з різким збільшенням кількості мігрантів на своєму кордоні з Росією. Через там вирішили закрити кордон, а згодом подовжили заборону на роботу прикордонних пунктів пропуску до подальшого розпорядження.
Згодом ЗМІ писали, за напливом мігрантів стояли російські силові структури.
За словами міністра оборони Фінляндії Антті Хяккянена, Фінляндія може знову відкрити кордон із Росією за умови ухвалення закону про обмеження прикордонного режиму.
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