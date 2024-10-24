UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Не працювали з 2022 року. Фінляндія назавжди закрила два пункти пропуску з РФ

Фото: Фінляндія назавжди закрила два пункти пропуску з РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Фінляндія остаточно закрила тимчасові пункти пропуску "Інарі" та "Парікалла" на кордоні з Росією. Вони не працювали з 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Як пише видання, наразі у Фінляндії вирішили остаточно закрити ці пункти. Адже рух через "Інарі" зупинили ще 1 листопада 2021 року, а через "Паріккалі" 19 квітня 2022 року. Наразі там йде демонтаж позначок.

"Рішення жодним чином не змінює ситуації, що склалася, і не впливає на місцевих жителів. Це було остаточне рішення про закриття пункту пропуску "Інарі", - заявив заступник керівника прикордонної служби Північної Карелії Самулі Муртонен.

Нагадаємо, пункт "Інарі" знаходиться в Північній Карелії, а "Паріккала" - в Південній Карелії.

Мігранти на кордоні Фінляндії та РФ

Мінолого року Фінляндія зіткнулася з різким збільшенням кількості мігрантів на своєму кордоні з Росією. Через там вирішили закрити кордон, а згодом подовжили заборону на роботу прикордонних пунктів пропуску до подальшого розпорядження.

Згодом ЗМІ писали, за напливом мігрантів стояли російські силові структури.

За словами міністра оборони Фінляндії Антті Хяккянена, Фінляндія може знову відкрити кордон із Росією за умови ухвалення закону про обмеження прикордонного режиму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяФінляндія