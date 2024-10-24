Не работали с 2022 года. Финляндия навсегда закрыла два пункта пропуска с РФ

Как пишет издание, в Финляндии решили окончательно закрыть эти пункты. Ведь движение из-за "Инари" остановили еще 1 ноября 2021 года, а из-за "Парикали" 19 апреля 2022 года. Сейчас там идет демонтаж отметок.

"Решение никоим образом не изменяет сложившуюся ситуацию и не влияет на местных жителей. Это было окончательное решение о закрытии пункта пропуска "Инари", - заявил заместитель руководителя пограничной службы Северной Карелии Самули Муртонен.

Напомним, пункт "Инари" находится в Северной Карелии, а "Париккала" - в Южной Карелии.