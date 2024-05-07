Фінляндія може знову відкрити кордон із Росією, але є умова

Фінляндія може знову відкрити кордон із Росією за умови ухвалення закону про обмеження прикордонного режиму.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Etelä-Saimaa.

"Наразі закон про мігрантів перебуває у стадії доопрацювання. Він буде поданий до парламенту протягом 1-2 тижнів. Ми хочемо, щоб закон набув чинності якомога швидше", - заявив Хяккянен.

За його словами, ухвалення цього закону може дозволити пасажирські перевезення на деяких пунктах перетину кордону в південно-східній Фінляндії.

Мігранти на кордоні Фінляндії та РФ

Восени минулого року Фінляндія зіткнулася з хвилею міграції, коли на її кордоні з Росією різко зросла кількість тих, хто прибуває із Сомалі та Іраку. У відповідь на це Фінляндія була змушена закрити кордон, а нещодавно уряд продовжив заборону на роботу прикордонних пунктів пропуску до "подальшого розпорядження".

Журналістське розслідування виявило, що за напливом мігрантів стоїть не що інше, як діяльність російських силових структур. За наявними даними, в організації цієї кризи брали участь ті самі структури, які раніше провокували подібні ситуації на кордоні Польщі та Білорусі.

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