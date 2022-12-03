Працюємо, аби "Калібри" були на дні. Зеленський розповів про найгарячіші напрямки фронту

Українські військові посилюють оборону на всіх напрямках фронту та максимально ліквідовують можливості окупантів. У підсумку російські "Калібри" мають бути хіба що на дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Командувачі доповіли президенту про ситуацію на конкретних та найважливіших напрямках. За словами Зеленського, у Донецькій області найбільш гарячими та болісними напрямками є Бахмут та Соледар.
"Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку. Кожен, хто там, заслуговує на найвищу вдячність! Окремо дякую прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку і сьогодні "приземлили" черговий літак окупантів", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що у Луганській та Харківській області відбувається зміцнення українських сил. На півдні України військові продовжують знищувати можливості окупантів. Також відбувається укріплення кордонів.
"Чорноморська акваторія - працюємо, щоб у підсумку "Калібри" могли бути хіба що на дні", - додав президент.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому були розглянуті питання відновлення енергооб'єктів, а також заходів із забезпечення духовної незалежності нашої країни.
Чорне море на боці українців попри те, що російські війська вивели свої носії "Калібрів". Оскільки зараз в акваторії нарощується штормова погода.
Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що росіяни дещо змінили тактику завдання масованих ракетних ударів по Україні.
Додамо, що РФ не полишила своїх намагань завдати чергових нових масованих ударів по енергетиці України, тому українців попереджали бути готовими до терору агресора.
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