Работаем, чтобы "Калибры" были на дне. Зеленский рассказал о самых горячих направлениях фронта

Командующие доложили президенту о ситуации на конкретных и важных направлениях. По словам Зеленского, в Донецкой области наиболее горячими и болезненными направлениями являются Бахмут и Соледар.

"Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам на этом направлении. Каждый, кто там, заслуживает самой высокой благодарности! Отдельно благодарю пограничников Чопского отряда, которые воюют именно на Бахмутском направлении и сегодня "приземлили" очередной самолет оккупантов", - сказал президент.

Зеленский отметил, что в Луганской и Харьковской области происходит укрепление украинских сил. На юге Украины военные продолжают уничтожать возможности кафиров. Также происходит укрепление границ.

"Черноморская акватория - работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне", – добавил президент.