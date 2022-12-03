Работаем, чтобы "Калибры" были на дне. Зеленский рассказал о самых горячих направлениях фронта

Украинские военные усиливают оборону по всем направлениям фронта и максимально ликвидируют возможности оккупантов. В итоге российские "Калибры" должны быть разве что на дне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Командующие доложили президенту о ситуации на конкретных и важных направлениях. По словам Зеленского, в Донецкой области наиболее горячими и болезненными направлениями являются Бахмут и Соледар.
"Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам на этом направлении. Каждый, кто там, заслуживает самой высокой благодарности! Отдельно благодарю пограничников Чопского отряда, которые воюют именно на Бахмутском направлении и сегодня "приземлили" очередной самолет оккупантов", - сказал президент.
Зеленский отметил, что в Луганской и Харьковской области происходит укрепление украинских сил. На юге Украины военные продолжают уничтожать возможности кафиров. Также происходит укрепление границ.
"Черноморская акватория - работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне", – добавил президент.
Напомним, что президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором были рассмотрены вопросы возобновления энергообъектов, а также мер по обеспечению духовной независимости нашей страны.
Черное море на стороне украинцев, несмотря на то, что российские войска вывели свои носители "Калибров". Поскольку сейчас в акватории наращивается штормовая погода.
Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что россияне несколько изменили тактику нанесения массированных ракетных ударов по Украине.
Добавим, что РФ не оставила своих попыток нанести очередные новые массированные удары по энергетике Украины, поэтому украинцев предупреждали быть готовыми к террору агрессора.
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