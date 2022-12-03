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Море на нашому боці: Гуменюк зробила важливу заяву щодо "Калібрів" росіян

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Чорне море, Субота 03 грудня 2022 09:12
Море на нашому боці: Гуменюк зробила важливу заяву щодо "Калібрів" росіян Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Чорне море на боці українців попри те, що російські війська вивели свої носії "Калібрів". Оскільки зараз в акваторії нарощується штормова погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Я часто повторюю, що море на нашому боці й цього разу також. Наразі нарощуються штормові погодні умови та посилюється вітряна обстановка. Ворог вивів на бойове чергування 18 кораблів, вони майже всі намагаються вивести з бази, оскільки це може бути дуже небезпечно з позиції шторму, так і взагалі в їх розумінні", - розповіла Гуменюк.

За її словами, зараз на бойовому чергуванні також перебуває 4 ракетоносії, два з яких підводні.

"Це 24 ракети "Калібр", які готові для використання. Треба розуміти, усвідомлювати і пам'ятати, ворог може практикувати масовані ракетні удари, які вони полюбляють робити саме з комплексу озброєння надводного, підводного та повітряного базування. Тому до сигналів повітряної тривоги відносимося серйозно, але без паніки, бо це теж зброя ворога", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що росіяни дещо змінили тактику завдання масованих ракетних ударів по Україні.

Додамо, що РФ не полишила своїх намагань завдати чергових нових масованих ударів по енергетиці України, тому українців попереджали бути готовими до терору агресора.

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