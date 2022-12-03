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Духовна незалежність та відновлення енергетики: Зеленський провів засідання Ставки

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Субота 03 грудня 2022 16:32
Духовна незалежність та відновлення енергетики: Зеленський провів засідання Ставки Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому були розглянуті питання відновлення енергооб'єктів, а також заходів із забезпечення духовної незалежності нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Учасники засідання заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті та протидію російським окупантам.

Окремо було проаналізовано темпи відновлення пошкодженої військової техніки та забезпечення сил оборони озброєнням та боєприпасами.

Крім того, учасники розглянули перебіг відновлення енергетичної системи та реалізацію заходів із забезпечення автономної роботи об’єктів критичної інфраструктури. Також вони обговорили продовження реалізації заходів із забезпечення духовної незалежності України.

Нагадаємо, на попередньому засіданні Ставки розглядали наміри росіян та готували потужну протидію цим планам.

Як повідомлялося раніше, Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії.

Президент також ввів санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) і колишнього нардепа Вадима Новинського.

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