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Не працює зв'язок під час відключень світла: в Міненерго розповіли, як вирішують проблему

Фото: у Міненерго розповіли, як вирішують проблему зі зв'язком при відключеннях світла (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У деяких регіонах України залишаються проблеми з "падінням" зв'язку при відключеннях світла. У Міненерго працюють над їхнім рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики України Миколи Колісника в ефірі національного телемарафону.

"Ще навіть рік назад це питання підіймалося при минулих обстрілах. І відповідні рішення до телекомунікаційних компаній були доведені щодо зобов'язання резервних видів живлення на основні вишки теле-, радіозв'язку та інтернет зв'язку", - розповів він.

Водночас, за його словами, в певних регіонах ця проблема нікуди не зникла.

"На сьогодні дійсно таке питання місцями в певних регіонах постає і ми будемо звертати увагу місцевих органів влади для того, щоб закликати і швидко оперативно встановити додаткову резервну генерацію для цих вишок теле-, радіо-, зв'язку. Це важливе питання. Ми на сьогодні маємо деякі звернення, дуже швидко реагуємо та співпрацюємо з колегами, які напряму бачать, де і яка проблематика виникає", - констатував Колісник.

Ситуація зі світлом в Україні

В Україні ввечері вівторка, 4 червня, у деяких областях знову було запроваджено графіки аварійних відключень. Зокрема, світло відключали у Сумській та Львівській областях.

Зазначимо, що ситуація зі світлом в Україні залишається досить складною. Насамперед це пов'язано із шістьма масованими обстрілами по об'єктах енергетики, які Росія влаштувала, починаючи з 22 березня. Останній стався в ніч проти 1 червня. Окупанти атакували дві українські ТЕС та гідроелектростанції.

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Війна в УкраїніВимкнення світла