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Не работает связь при отключениях света: в Минэнерго рассказали, как решают проблему

Фото: в Минэнерго рассказали, как решают проблему со связью при отключениях света (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В некоторых регионах Украины остаются проблемы с "падением" связи при отключениях света. В Минэнерго работают над их решением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра энергетики Украины Николая Колесника в эфире национального телемарафона.

"Еще даже год назад этот вопрос поднимался при прошлых обстрелах. И соответствующие решения телекоммуникационным компаниям были доведены по обязательству резервных видов питания на основные вышки теле-, радиосвязи и интернет связи", - рассказал он.

В то же время, по его словам, в некоторых регионах эта проблема никуда не исчезла.

"На сегодняшний день действительно такой вопрос местами в определенных регионах встает, и мы будем обращать внимание местных органов власти для того, чтобы призвать и быстро оперативно установить дополнительную резервную генерацию для этих вышек теле-, радио-, связи. Это важный вопрос. Мы на сегодня имеем некоторые обращения, очень быстро реагируем и сотрудничаем с коллегами, которые напрямую видят где, и какая проблематика возникает", - констатировал Колесник.

Ситуация со светом в Украине

В Украине вечером вторника, 4 июня, в некоторых областях снова были введены графики аварийных отключений. В частности, свет отключали в Сумской и Львовской областях.

Отметим, что ситуация со светом в Украине остается достаточно сложной. Прежде всего это связано с шестью массированными обстрелами по объектам энергетики, которые Россия устроила, начиная с 22 марта. Последний случился в ночь на 1 июня. Оккупанты атаковали две украинские ТЭС и гидроэлектростанции.

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Война в УкраинеОтключение света