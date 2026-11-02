Не працює застосунок "Повітряна тривога": у Мінцифри пояснили, як дізнатися про небезпеку

У відомстві зазначили, що для того, що знати про небезпеку, необхідно увімкнути екстрені сповіщення на смартфоні - вони надходять навіть у беззвучному режимі. Алгоритм для телефонів наступний:

на IOS: зайти у "Параметри", далі в розділ "Сповіщення". Прогорнути екран донизу й увімкніти повзунки в розділі "Екстренні оповістки";

зайти у "Параметри", далі в розділ "Сповіщення". Прогорнути екран донизу й увімкніти повзунки в розділі "Екстренні оповістки"; на Android: "Налаштування", "Паролі та безпека" (або "Безпека та екстрені ситуації") і далі зайти в "Екстрені сповіщення" та активувати повзунки. Або ж зайти у "Місцезнаходження", знайти пункт "Сповіщення про повітряні тривоги в Україні", перейти в нього та увімкнути сповіщення.

Також у Мінцифри закликали українців реагувати на сирени, оскільки системи оповіщення працюють у штатному режимі.

"Сирени та інші системи оповіщення працюють. Почули сигнал повітряної тривоги чи отримали офіційне повідомлення про неї - негайно прямуйте до найближчого укриття й залишайтеся там до офіційного відбою", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, верифіковану інформацію про повітряні загрози та рух ворожих цілей можна отримувати з каналів Повітряних сил ЗСУ у Telegram, WhatsApp та Viber.

Також варто зауважити, що мешканці столиці можуть отримувати сповіщення про повітряну тривогу у застосунку "Київ цифровий". Він працює у штатному режимі.