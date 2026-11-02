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Не працює застосунок "Повітряна тривога": у Мінцифри пояснили, як дізнатися про небезпеку

00:30 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: у містах системи оповіщення працюють у штатному режимі (Getty Images)

Пізно ввечері 1 листопада через кібератаку був зламаний застосунок "Повітряна тривога". Проте українці можуть дізнатися про небезпеку у своєму місті навіть у тому випадку, коли додаток не працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової інформації.

У відомстві зазначили, що для того, що знати про небезпеку, необхідно увімкнути екстрені сповіщення на смартфоні - вони надходять навіть у беззвучному режимі. Алгоритм для телефонів наступний:

  • на IOS: зайти у "Параметри", далі в розділ "Сповіщення". Прогорнути екран донизу й увімкніти повзунки в розділі "Екстренні оповістки";
  • на Android: "Налаштування", "Паролі та безпека" (або "Безпека та екстрені ситуації") і далі зайти в "Екстрені сповіщення" та активувати повзунки. Або ж зайти у "Місцезнаходження", знайти пункт "Сповіщення про повітряні тривоги в Україні", перейти в нього та увімкнути сповіщення.

Також у Мінцифри закликали українців реагувати на сирени, оскільки системи оповіщення працюють у штатному режимі.

"Сирени та інші системи оповіщення працюють. Почули сигнал повітряної тривоги чи отримали офіційне повідомлення про неї - негайно прямуйте до найближчого укриття й залишайтеся там до офіційного відбою", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, верифіковану інформацію про повітряні загрози та рух ворожих цілей можна отримувати з каналів Повітряних сил ЗСУ у Telegram, WhatsApp та Viber.

Також варто зауважити, що мешканці столиці можуть отримувати сповіщення про повітряну тривогу у застосунку "Київ цифровий". Він працює у штатному режимі.

Що передувало

Нагадаємо, увечері 1 листопада застосунок "Повітряна тривога" перестав працювати. Водночас на сайті з інформацією про тривоги по всій Україні поширився червоний сигнал, а також з'явилася інформація про нібито вуличні бої, хімічну та радіаційну небезпеку в Києві.

Однак згодом речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив у коментарі РБК-Україна, що застосунок зазнав злому, а інформація про зазначені вище загрози не відповідає дійсності.

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КиївВійна в УкраїніПовітряна тривога