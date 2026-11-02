Не работает приложение "Воздушная тревога": в Минцифре объяснили, как узнать об опасности

Поздним вечером 1 ноября из-за кибератаки было сломано приложение "Воздушная тревога". Однако украинцы могут узнать об опасности в своем городе даже в том случае, когда приложение не работает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой информации.
В ведомстве отметили, что для того, чтобы знать об опасности, необходимо включить экстренные уведомления на смартфоне - они поступают даже в беззвучном режиме. Алгоритм для телефонов:
Также в Минцифры призвали украинцев реагировать на сирены, поскольку системы оповещения работают в штатном режиме .
"Сирены и другие системы оповещения работают. Услышали сигнал воздушной тревоги или получили официальное сообщение о ней - немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию и оставайтесь там до официального отбоя", - говорится в сообщении.
Кроме того, верифицированную информацию о воздушных угрозах и движении враждебных целей можно получать из каналов Воздушных сил ВСУ в Telegram, WhatsApp и Viber.
Также следует отметить, что жители столицы могут получать уведомления о воздушной тревоге в приложении "Киев цифровой" . Он работает в штатном режиме.
Напомним, вечером 1 ноября приложение "Воздушная тревога" перестало работать. В то же время на сайте с тревогами распространился красный сигнал по всей Украине, а также была информация о якобы уличных боях, химической и радиационной опасности в Киеве.
Однако позже спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил в комментарии РБК-Украина, что приложение подверглось взлому, а информация о вышеуказанных угрозах - не соответствует действительности.