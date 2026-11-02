RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Не работает приложение "Воздушная тревога": в Минцифре объяснили, как узнать об опасности

00:30 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: в городах системы оповещения работают в штатном режиме (Getty Images)

Поздним вечером 1 ноября из-за кибератаки было сломано приложение "Воздушная тревога". Однако украинцы могут узнать об опасности в своем городе даже в том случае, когда приложение не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой информации.

В ведомстве отметили, что для того, чтобы знать об опасности, необходимо включить экстренные уведомления на смартфоне - они поступают даже в беззвучном режиме. Алгоритм для телефонов:

  • на IOS: зайти в "Параметры", далее в раздел "Уведомления". Прокрутите экран вниз и включите ползунки в разделе "Экстренные оповести";
  • на Android: "Настройки", "Пароли и безопасность" (или "Безопасность и экстренные ситуации") и далее зайти в "Экстренные оповещения" и активировать ползунки. Или зайти в "Местоположение", найти пункт "Уведомления о воздушных тревогах в Украине", перейти в него и включить уведомления.

Также в Минцифры призвали украинцев реагировать на сирены, поскольку системы оповещения работают в штатном режиме .

"Сирены и другие системы оповещения работают. Услышали сигнал воздушной тревоги или получили официальное сообщение о ней - немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию и оставайтесь там до официального отбоя", - говорится в сообщении.

Кроме того, верифицированную информацию о воздушных угрозах и движении враждебных целей можно получать из каналов Воздушных сил ВСУ в Telegram, WhatsApp и Viber.

Также следует отметить, что жители столицы могут получать уведомления о воздушной тревоге в приложении "Киев цифровой" . Он работает в штатном режиме.

Что предшествовало

Напомним, вечером 1 ноября приложение "Воздушная тревога" перестало работать. В то же время на сайте с тревогами распространился красный сигнал по всей Украине, а также была информация о якобы уличных боях, химической и радиационной опасности в Киеве.

Однако позже спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил в комментарии РБК-Украина, что приложение подверглось взлому, а информация о вышеуказанных угрозах - не соответствует действительности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевВойна в УкраинеВоздушная тревога