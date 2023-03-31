Працює за "законом Паркінсона". ООН не підлягає реформуванню, - дипломат

ООН сьогодні вже не підлягає реформування. Це можна було зробити після розвалу Радянського союзу, але міжнародна спільнота втратила шанс, що надалі призвело до низки конфліктів, зокрема, до війни РФ проти України.

Про це заявив колишній постійний представник України при ООН Володимир Єльченко для матеріалу РБК-Україна "Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй".

" Я є песимістом щодо ідеї реформування ООН. Ця реформа ніколи не припинялася, кожен новий генсек ООН починав свою кар'єру з заяв, що потрібно цю організацію реформувати, але на цих словах все закінчувалося. Я не є прихильником реформування ООН, бо вона просто не підлягає будь-якій реорганізації", - пояснив Єльченко.

На його думку, секретаріат ООН вже багато десятиліть працює за "законом Паркінсона". Він нараховує 15 тисяч співробітників з понад 170 країн світу, які, як зазначив дипломат, зацікавлені лише в тому, щоб отримувати непогану заробітну плату і виконувати лише паперові функції.

"Наскільки може бути ефективною організація, яка 80% свого бюджету, до якого входять і внески України, витрачає на оплату праці свого секретаріату? Я думаю, що ось тут потрібно щось змінювати, бо не для цього ООН створювалася. Вона створювалася для підтримки миру та безпеки", - заявив він.

Іншою проблемою є наявність серед членів ООН тоталітарних держав: Росія, Іран, Північна Корея, Венесуела тощо. Як вважає Єльченко, поки ці країни займають місця в організації, розраховувати на її ефективність не слід, не кажучи вже про право вето, яким зловживає сьогодні РФ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав головування Росії в Радбезі ООН "злим жартом".

Глава МЗС зазначив, що Росію в Радбезі потрібно "загнати у глухий кут", аби не дати просувати наративи про війну проти України.

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