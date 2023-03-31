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Работает по "закону Паркинсона". ООН не подлежит реформированию, - дипломат

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Киев, Пятница 31 марта 2023 08:45
Работает по "закону Паркинсона". ООН не подлежит реформированию, - дипломат Фото: дипломаты считают, что ООН уже нельзя реформировать (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Юрченко

ООН сегодня уже не подлежит реформированию. Это можно было сделать после развала Советского союза, но международное сообщество упустило шанс, что в дальнейшем привело к ряду конфликтов, в частности, к войне РФ против Украины.

Об этом заявил бывший постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко для материала РБК-Украина "Тиранам здесь не место. Как изгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций".

"Я пессимист относительно идеи реформирования ООН. Эта реформа никогда не прекращалась, каждый новый генсек ООН начинал свою карьеру с заявлений, что нужно эту организацию реформировать, но на этих словах все кончалось. Я не сторонник реформирования ООН, потому что она просто не подлежит какой-либо реорганизации", - объяснил Ельченко.

По его мнению, секретариат ООН уже многие десятилетия работает по "закону Паркинсона". Он насчитывает 15 тысяч сотрудников из более чем 170 стран мира, которые, как отметил дипломат, заинтересованы лишь в том, чтобы получать неплохую заработную плату и выполнять только бумажные функции.

"Насколько может быть эффективной организация, которая 80% своего бюджета, в который входят и взносы Украины, тратит на оплату труда своего секретариата? Я думаю, что здесь нужно что-то менять, потому что не для этого ООН создавалась. Она создавалась для поддержания мира и безопасности", - заявил он.

Другой проблемой является наличие среди членов ООН тоталитарных государств: Россия, Иран, Северная Корея, Венесуэла и т.д. Как считает Ельченко, пока эти страны занимают места в организации, рассчитывать на ее эффективность не следует, не говоря уже о праве вето, которым злоупотребляет сегодня РФ.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе ООН "злой шуткой".

Глава МИД отметил, что Россию в Совбезе нужно "загнать в тупик", чтобы не дать продвигать нарративы о войне против Украины.

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