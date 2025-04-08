Працює без вихідних. "Нова пошта" відкрила відділення у популярній серед українців країні

Адреса нового відділення "Нової пошти" в Мілані

Згідно з інформацією компанії, друге відділення "Нової пошти" в Мілані відкрили за адресою: via Rodolfo Farneti, 3.

Місцерозташування нового відділення НП у Мілані (скриншот: google.com/maps)

Повідомляється, що:

нове відділення "Нової пошти" працює без вихідних;

там можна швидко отримати та відправити документи й посилки до 30 кг.

Уточнюється, що в цілому термін доставки з України до Італії - від п'яти днів.

Зазначається, що в Італії "Нова пошта" забезпечує доставку у 2400 поштоматів та 2500 пунктів видачі по всій країні (завдяки співпраці з партнерами GLS та BRT).

Насамкінець українцям розповіли, що впродовж цього року планується збільшення кількості точок сервісу:

у Венеції;

в Барі;

у Варезе;

в Неаполі;

в Римі.

Публікація прес-служби "Нової пошти" (скриншот: t.me/novapostcorp)

Тарифи "Нової пошти" в Європі та мережа відділень

З тарифами для відправки з України в Італію (або у зворотньому напрямку), а також в інші країни Європи, можна ознайомитись на офіційному сайті компанії.

Вартість послуг залежить, зокрема, від типу відправлень (ваги посилки).

Тарифи НП для відправки з України в Італію (скриншот: novapost.com)

Мережа відділень "Нової пошти" в Європі охоплює 14 країн. У деяких регіонах працює також адресна доставка.

Мережа НП у Європі (скриншот: novaposhta.ua)