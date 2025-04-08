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Працює без вихідних. "Нова пошта" відкрила відділення у популярній серед українців країні

"Нова пошта" відкрила ще одне відділення в Мілані (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

"Нова пошта" (яка в Європі працює під брендом Nova Post) розширила свою мережу за кордоном. Йдеться про відкриття ще одного відділення в італійському Мілані.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії у Telegram

Адреса нового відділення "Нової пошти" в Мілані

Згідно з інформацією компанії, друге відділення "Нової пошти" в Мілані відкрили за адресою: via Rodolfo Farneti, 3.

Місцерозташування нового відділення НП у Мілані (скриншот: google.com/maps)

Повідомляється, що:

  • нове відділення "Нової пошти" працює без вихідних;
  • там можна швидко отримати та відправити документи й посилки до 30 кг.

Уточнюється, що в цілому термін доставки з України до Італії - від п'яти днів.

Зазначається, що в Італії "Нова пошта" забезпечує доставку у 2400 поштоматів та 2500 пунктів видачі по всій країні (завдяки співпраці з партнерами GLS та BRT).

Насамкінець українцям розповіли, що впродовж цього року планується збільшення кількості точок сервісу:

  • у Венеції;
  • в Барі;
  • у Варезе;
  • в Неаполі;
  • в Римі.

Публікація прес-служби "Нової пошти" (скриншот: t.me/novapostcorp)

Тарифи "Нової пошти" в Європі та мережа відділень

З тарифами для відправки з України в Італію (або у зворотньому напрямку), а також в інші країни Європи, можна ознайомитись на офіційному сайті компанії.

Вартість послуг залежить, зокрема, від типу відправлень (ваги посилки).

Тарифи НП для відправки з України в Італію (скриншот: novapost.com)

Мережа відділень "Нової пошти" в Європі охоплює 14 країн. У деяких регіонах працює також адресна доставка.

Мережа НП у Європі (скриншот: novaposhta.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Нова пошта" відкрила відділення у Мадриді.

Читайте також, які речі й товари не можна відправляти за кордон через "Нову пошту".

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