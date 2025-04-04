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Посилки без кордонів. "Нова пошта" відкрила відділення в одній із європейських столиць

Іспанія, П'ятниця 04 квітня 2025 10:40
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Посилки без кордонів. "Нова пошта" відкрила відділення в одній із європейських столиць "Нова пошта" запрацювала у Мадриді (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

"Нова пошта" продовжує розширювати свою мережу за кордоном. Зараз компанія відкрила відділення у столиці Іспанії - Мадриді.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Нової пошти" у Telegram.

"Нова пошта" у Мадриді

Відтепер у Мадриді можна швидко відправити та отримати документи та посилки вагою до 30 кг і габаритами до 120×70×70 см. Термін доставки з України - від 5 днів. Адреса: C. del Cañaveral, 95, Bajos 1, 28029.

Вартість відправлення посилки з України в Іспанію стартує від 1 050 гривень. На остаточну ціну впливають габарити відправлення.

Додамо, що раніше в Іспанії компанія уже відкрила своє відділення у курортній Барселоні.

Посилки без кордонів. &quot;Нова пошта&quot; відкрила відділення в одній із європейських столицьВідділення у Мадриді приймає посилки до 30 кг (скриншот)

Закордонна мережа відділень "Нової пошти"

"Нова пошта" має свої відділення уже 15 країнах. Перше у Європі з'явилось весною 2023 року, його відкрили у Вільнюсі, Литві.

Свої відділення "Нова пошта" має у Великій Британії, Нідерландах, Естонії, Іспанії, Італії, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії, Угорщині, Франції та Чехії. Загалом компанія доставляє посилки у понад 200 країн.

Не тільки в Європу. Куди і за скільки можна відправити посилки &quot;Новою поштою&quot;

Вартість міжнародних відправлень (скриншот сайту "Нової пошти")

Читайте також про те, що наприкінці березня "Нова пошта" відкрила відділення у нідерландському місті Утрехт.

Раніше ми писали про те, які речі та товари не можна відправляти за кордон через "Нову пошту".

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