Работает без выходных. "Новая почта" открыла отделение в популярной среди украинцев стране

"Новая почта" (которая в Европе работает под брендом Nova Post) расширила свою сеть за границей. Речь идет об открытии еще одного отделения в итальянском Милане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Telegram
Согласно информации компании, второе отделение "Новой почты" в Милане открыли по адресу: via Rodolfo Farneti, 3.
Сообщается, что:
Уточняется, что в целом срок доставки из Украины в Италию - от пяти дней.
Отмечается, что в Италии "Новая почта" обеспечивает доставку в 2400 почтоматов и 2500 пунктов выдачи по всей стране (благодаря сотрудничеству с партнерами GLS и BRT).
В завершение украинцам рассказали, что в течение этого года планируется увеличение количества точек сервиса:
С тарифами для отправки из Украины в Италию (или в обратном направлении), а также в другие страны Европы, можно ознакомиться на официальном сайте компании.
Стоимость услуг зависит, в частности, от типа отправлений (веса посылки).
Сеть отделений "Новой почты" в Европе охватывает 14 стран. В некоторых регионах работает также адресная доставка.
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Новая почта" открыла отделение в Мадриде.
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