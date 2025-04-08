Работает без выходных. "Новая почта" открыла отделение в популярной среди украинцев стране

Адрес нового отделения "Новой почты" в Милане

Согласно информации компании, второе отделение "Новой почты" в Милане открыли по адресу: via Rodolfo Farneti, 3.

Месторасположение нового отделения НП в Милане (скриншот: google.com/maps)

Сообщается, что:

новое отделение "Новой почты" работает без выходных;

там можно быстро получить и отправить документы и посылки до 30 кг.

Уточняется, что в целом срок доставки из Украины в Италию - от пяти дней.

Отмечается, что в Италии "Новая почта" обеспечивает доставку в 2400 почтоматов и 2500 пунктов выдачи по всей стране (благодаря сотрудничеству с партнерами GLS и BRT).

В завершение украинцам рассказали, что в течение этого года планируется увеличение количества точек сервиса:

в Венеции;

в Бари;

в Варезе;

в Неаполе;

в Риме.

Публикация пресс-службы "Новой почты" (скриншот: t.me/novapostcorp)

Тарифы "Новой почты" в Европе и сеть отделений

С тарифами для отправки из Украины в Италию (или в обратном направлении), а также в другие страны Европы, можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Стоимость услуг зависит, в частности, от типа отправлений (веса посылки).

Тарифы НП для отправки из Украины в Италию (скриншот: novapost.com)

Сеть отделений "Новой почты" в Европе охватывает 14 стран. В некоторых регионах работает также адресная доставка.

Сеть НП в Европе (скриншот: novaposhta.ua)