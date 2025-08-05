Apple CarPlay і Android Auto: як під'єднати і чи можна встановити в старі авто

Сучасні авто-технології еволюціонували від простих радіоприймачів до мультимедійних систем, що дають змогу слухати музику, використовувати навігацію, приймати дзвінки та синхронізуватися зі смартфоном через Apple CarPlay і Android Auto.

РБК-Україна з посиланням на сайт JCT600 розповідає, як працюють Apple CarPlay і Android Auto, а також чи можна їх підключити до старих автомобілів.

Що таке Apple CarPlay?

Apple CarPlay - це система, презентована 2014 року, яка дає змогу синхронізувати iPhone з мультимедійним дисплеєм автомобіля. Інтерфейс смартфона відображається на екрані автомобіля у спрощеному вигляді, адаптованому під водіння.

Доступні такі додатки, як Карти, Apple Music, Повідомлення, а також сторонні сервіси на кшталт Spotify. Управління здійснюється через сенсорний екран або голосового помічника Siri.

Як підключити Apple CarPlay

Через USB

Підключіть iPhone до USB-порту автомобіля - CarPlay активується автоматично. Під час першого підключення дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Бездротове підключення

Активуйте Wi-Fi і Bluetooth на iPhone і в системі автомобіля, потім дотримуйтесь підказок для сполучення пристроїв.

Які програми підтримуються

CarPlay працює з картами (Apple Maps, Google Maps), музичними сервісами (Apple Music, Spotify), месенджерами (iMessage, WhatsApp), подкастами та аудіокнигами (Audible). Більшість функцій доступні через голосове управління, що робить використання системи безпечним під час руху.

Чи можна встановити CarPlay у старий автомобіль?

Так, встановлення можливе. Хоча на більшості старих моделей CarPlay спочатку не передбачений, його можна додати, встановивши сумісну мультимедійну систему (CarPlay-магнітолу).

Перед покупкою важливо переконатися в сумісності з маркою і моделлю автомобіля, оскільки встановлення може потребувати додаткових адаптерів.

Apple CarPlay (фото: JCT600)

Що таке Android Auto?

Android Auto, розроблений Google і представлений у 2015 році, - це аналогічна система, призначена для смартфонів на Android. Вона виводить на дисплей автомобіля ключові додатки: навігацію, музику, месенджери та багато іншого. Управління здійснюється через сенсорний екран, голосові команди або кнопки на кермі.

Як під'єднати Android Auto

USB-підключення

Використовуйте кабель USB, щоб з'єднати смартфон з автомобілем. Система автоматично розпізнає пристрій.

Бездротове підключення

Увімкніть Wi-Fi і Bluetooth на обох пристроях, виконайте сполучення і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Які додатки підтримуються

Серед сумісних - Google Maps, Waze, музичні сервіси Spotify, YouTube Music, Amazon Music, а також месенджери WhatsApp, Facebook Messenger та інші. Також доступні функції для роботи з календарем і погодою. Після запуску Android Auto відображаються тільки сумісні додатки.

Чи можна встановити Android Auto в старий автомобіль?

Так, виробники пропонують мультимедійні пристрої з підтримкою Android Auto, які можуть замінити штатну систему. Для встановлення, як правило, потрібна допомога фахівця.

Як альтернативу Android Auto можна використовувати на екрані смартфона за допомогою спеціального додатка і тримача.

Android Auto (фото: JCT600)

Чи всі автомобілі підтримують CarPlay і Android Auto?

Ні, наявність цих систем залежить від виробника, моделі та року випуску автомобіля. Масове поширення Apple CarPlay та Android Auto почалося після 2016 року. На старих моделях вони, як правило, відсутні.

Чимало сучасних марок, таких як Kia, Volkswagen, включають підтримку цих систем у базову комплектацію, а в преміальних комплектаціях нерідко доступна і бездротова версія. Також Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche пропонують CarPlay і Android Auto в нових моделях - як опцію або як частину мультимедійного пакета.

Однак деякі люксові бренди, такі як Ferrari, Aston Martin, Rolls-Royce і Bentley, не поспішають впроваджувати ці технології повсюдно, пропонуючи їх тільки як опцію.

Перед купівлею автомобіля або мультимедійної системи рекомендується уточнити наявність і підтримку CarPlay або Android Auto, особливо якщо йдеться про вживане авто.