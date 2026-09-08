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Мільйони водіїв отримали новий ШІ: Claude запрацював у CarPlay

14:16 08.09.2026 Вт
2 хв
Яке головне обмеження Apple залишила для ШІ-помічника?
aimg Ольга Завада
Мільйони водіїв отримали новий ШІ: Claude запрацював у CarPlay ШІ-помічник Anthropic вже у CarPlay (фото: Pexels)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Anthropic без гучних заяв додала підтримку Apple CarPlay у свій офіційний застосунок Claude для iPhone. Нова функція дозволяє водіям спілкуватися з чат-ботом за допомогою голосу безпосередньо під час поїздок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Apple Developer.

Основні можливості Claude у CarPlay

Оновлена версія мобільного додатка отримала інтеграцію з автомобільною системою Apple ще на початку вересня.

При цьому розробники з Anthropic вирішили не робити гучних заяв, а в описі оновлення в App Store згадали лише про виправлення помилок і загальні покращення.

Головний акцент у CarPlay зроблено на безпеку та мінімізацію відволікання водія від дороги.

Основні характеристики роботи чатбота в авто:

Повністю голосовий режим - користувач може ініціювати новий діалог або продовжити попередню розмову із запропонованого списку.

Мінімалістичний інтерфейс - на екрані відображається лише статус роботи (слухає чи відповідає ШІ), а також кнопки вимкнення мікрофона та завершення дзвінка.

Автоматична мова - сервіс самостійно адаптується під мову користувача без додаткових налаштувань.

Читайте більше: Apple CarPlay отримав розумне керування: що вміє новий режим Siri в авто

Обмеження від Apple та відсутність Gemini

Попри появу чатбота на панелі приладів, його можливості суворо обмежені правилами Apple для категорії голосових застосунків.

Claude працює виключно як співрозмовник і не може керувати функціями автомобіля чи смартфона, наприклад, змінювати температуру клімат-контролю.

Крім того, активувати голосового помічника кодовою фразою неможливо - ця функція залишається ексклюзивом для Siri. Щоб розпочати діалог з Claude, водію необхідно натиснути на іконку застосунку на екрані.

Наразі CarPlay підтримує вже п'ять популярних ШІ-помічників:

  • ChatGPT,
  • Perplexity,
  • Grok,
  • Meta AI,
  • Claude.

Єдиним великим гравцем, який досі відсутній у цій системі, залишається Google з його сервісом Gemini.

Користування Claude в авто безкоштовне в межах стандартних лімітів тарифних планів, однак водіям слід враховувати, що тривалі сесії можуть швидко вичерпати доступний ліміт відповідей.

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