Мільйони водіїв отримали новий ШІ: Claude запрацював у CarPlay
Anthropic без гучних заяв додала підтримку Apple CarPlay у свій офіційний застосунок Claude для iPhone. Нова функція дозволяє водіям спілкуватися з чат-ботом за допомогою голосу безпосередньо під час поїздок.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Apple Developer.
Основні можливості Claude у CarPlay
Оновлена версія мобільного додатка отримала інтеграцію з автомобільною системою Apple ще на початку вересня.
При цьому розробники з Anthropic вирішили не робити гучних заяв, а в описі оновлення в App Store згадали лише про виправлення помилок і загальні покращення.
Головний акцент у CarPlay зроблено на безпеку та мінімізацію відволікання водія від дороги.
Основні характеристики роботи чатбота в авто:
Повністю голосовий режим - користувач може ініціювати новий діалог або продовжити попередню розмову із запропонованого списку.
Мінімалістичний інтерфейс - на екрані відображається лише статус роботи (слухає чи відповідає ШІ), а також кнопки вимкнення мікрофона та завершення дзвінка.
Автоматична мова - сервіс самостійно адаптується під мову користувача без додаткових налаштувань.
Обмеження від Apple та відсутність Gemini
Попри появу чатбота на панелі приладів, його можливості суворо обмежені правилами Apple для категорії голосових застосунків.
Claude працює виключно як співрозмовник і не може керувати функціями автомобіля чи смартфона, наприклад, змінювати температуру клімат-контролю.
Крім того, активувати голосового помічника кодовою фразою неможливо - ця функція залишається ексклюзивом для Siri. Щоб розпочати діалог з Claude, водію необхідно натиснути на іконку застосунку на екрані.
Наразі CarPlay підтримує вже п'ять популярних ШІ-помічників:
- ChatGPT,
- Perplexity,
- Grok,
- Meta AI,
- Claude.
Єдиним великим гравцем, який досі відсутній у цій системі, залишається Google з його сервісом Gemini.
Користування Claude в авто безкоштовне в межах стандартних лімітів тарифних планів, однак водіям слід враховувати, що тривалі сесії можуть швидко вичерпати доступний ліміт відповідей.