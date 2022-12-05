Працює ППО. По областях України повідомляють про вибухи: список

У ряді областей України пролунали вибухи. Військові та керівники регіонів повідомляють про роботу протиповітряної оборони.
РБК-Україна зібрало інформацію про вибухи у матеріалі нижче.
Голова ОВА Олексій Кулеба підтвердив, що у регіоні працює ППО. Він закликав жителів залишатися в укриттях і зберігати інформаційну тишу.
Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив про збиття ракети.
Про вибухи повідомляють жителі Кременчука. Голова області Дмитро Лунін каже, що у регіоні працюють військові.
"На Полтавщині працює ППО. Будьте в укриттях", - написав він у Telegram.
Очільник ОВА Віталій Кім заявляє, що у небі над Миколаївською областю сили ППО збили щонайменше три ракети. Деякі з них летіли з моря.
"Наші льотчики творять дива. Віримо у ЗСУ", - додав він.
Вибухи також пролунали у Одесі. Віталій Кім зазначає, що в Одеській області збили дві ракети. Місцева влада поки не підтвердила інформацію.
Голова області Сергій Борзов зазначив, що у небі над Україною багато ракет. Тим часом вінницькі ЗМІ повідомляють, що у регіоні збили щонайменше дві ракети.
Руслан Запаранюк, голова Чернівецької ОВА, попередив, що у декількох областях працює ППО.
"Увага! В декількох областях працює ППО. Над територією України зафіксовані прольоти ракет", - йдеться у повідомленні.
У місті пролунали вибухи. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв зазначає що є частина з них - це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина - вдала робота Сил протиповітряної оборони
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що сили ППО збили чотири ракети над Харковом, одну над Полтавою. У Дніпрі та Запоріжжі, за його словами, працює ППО.
Нагадаємо, що в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що РФ запустила ракети з Каспійського та Чорного морів. Він попередив, що може бути декілька хвиль запусків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.