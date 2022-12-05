Працює ППО. По областях України повідомляють про вибухи: список

Київська область

Голова ОВА Олексій Кулеба підтвердив, що у регіоні працює ППО. Він закликав жителів залишатися в укриттях і зберігати інформаційну тишу.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив про збиття ракети.

Полтавська область

Про вибухи повідомляють жителі Кременчука. Голова області Дмитро Лунін каже, що у регіоні працюють військові.

"На Полтавщині працює ППО. Будьте в укриттях", - написав він у Telegram.

Миколаївська область

Очільник ОВА Віталій Кім заявляє, що у небі над Миколаївською областю сили ППО збили щонайменше три ракети. Деякі з них летіли з моря.

"Наші льотчики творять дива. Віримо у ЗСУ", - додав він.

Одеська область

Вибухи також пролунали у Одесі. Віталій Кім зазначає, що в Одеській області збили дві ракети. Місцева влада поки не підтвердила інформацію.

Вінницька область

Голова області Сергій Борзов зазначив, що у небі над Україною багато ракет. Тим часом вінницькі ЗМІ повідомляють, що у регіоні збили щонайменше дві ракети.

Чернівецька область

Руслан Запаранюк, голова Чернівецької ОВА, попередив, що у декількох областях працює ППО.

"Увага! В декількох областях працює ППО. Над територією України зафіксовані прольоти ракет", - йдеться у повідомленні.

Запоріжжя

У місті пролунали вибухи. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв зазначає що є частина з них - це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина - вдала робота Сил протиповітряної оборони

Схід

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що сили ППО збили чотири ракети над Харковом, одну над Полтавою. У Дніпрі та Запоріжжі, за його словами, працює ППО.