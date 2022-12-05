Работает ПВО. По областям Украины сообщают о взрывах: список

В ряде областей Украины раздались взрывы. Военные и руководители регионов сообщают о работе противовоздушной обороны.
РБК-Украина собрало информацию о взрывах в материале ниже.
Глава ОВА Алексей Кулеба подтвердил, что в регионе работает ПВО. Он призвал жителей оставаться в укрытиях и сохранять информационную тишину.
Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил об сбитой ракете.
О взрывах сообщают жители Кременчуга. Глава области Дмитрий Лунин говорит, что в регионе работают военные.
"В Полтавской области работает ПВО. Будьте в укрытиях", - написал он в Telegram.
Глава ОВА Виталий Ким заявляет, что в небе над Николаевской областью силы ПВО сбили по меньшей мере три ракеты. Некоторые из них летели с моря.
"Наши летчики творят чудеса. Верим в ВСУ", - добавил он.
Взрывы также раздались в Одессе. Виталий Ким отмечает, что в Одесской области сбили две ракеты. Местные власти пока не подтвердили информацию.
Глава области Сергей Борзов отметил, что в небе над Украиной много ракет. Между тем, винницкие СМИ сообщают, что в регионе сбили по меньшей мере две ракеты.
Руслан Запаранюк, глава Черновицкой ОВА, предупредил, что в нескольких областях работает ПВО.
"Внимание! В нескольких областях работает ПВО. Над территорией Украины зафиксированы пролеты ракет", - говорится в сообщении.
В городе раздались взрывы. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев отмечает, что есть часть из них - это эхо вражеских прилетов в пригороде. Еще часть - удачная работа Сил противовоздушной обороны
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что силы ПВО сбили четыре ракеты над Харьковом, одну над Полтавой. В Днепре и Запорожье, по его словам, работает ПВО.
Напомним, что в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что РФ запустила ракеты из Каспийского и Черного морей. Он предупредил, что могут быть несколько волн запусков.
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