Працює під прикриттям? Послом РФ у Ватикані міг стати офіцер розвідки Кремля, - LRT

Росія призначила своїм послом у Ватикані Івана Солтановського. Його могли направити в НАТО як офіцера розвідки 14 років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Зазначається, що до 2009 року Солтановський був заступником посла Росії при НАТО. При цьому, як повідомив посол Литви в НАТО в 2005-2011 роках Лінас Лінкявічюс, з а даними офісу безпеки Альянсу, серед них були ті особи, які працюють під прикриттям.

Дипломат місії Литви при НАТО в 2008-2009 роках Ромуалдас Вайшнорас також зазначає, що "Солтановскіс був такою серйозною людиною, і його чомусь було багато всюди". За його словами, така поведінка незвична для дипломата такого рангу.

Повідомляться, що кар'єра Солтановського в НАТО завершилася першою хвилею видворення російських розвідників, які працювали під дипломатичним прикриттям.

"Деяким прямо сказали покинути Брюссель, тому що там штаб-квартира НАТО, а іншим тихенько запропонували виїхати, думаю, серед них був і згаданий вище Іван Солтановський", - сказав Лінкявічюс.

LRT зазначає, що навіть попри неписане правило, згідно з яким вислані з НАТО дипломати не допускаються до жодного члена Альянсу, у 2015 році Солтановського призначили постійним представником Росії в Європейській раді в Страсбурзі.

"Його добре знали в НАТО та інших країнах, важко було б не знати специфіки його кар’єри", - додав екс-посол Литви в Альянсі.

Департамент безпеки Литви заявив, що не має даних про Солтановського, але підкреслює, що за останні кілька років Європа направила понад 400 офіцерів російської розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям.

"Дуже ймовірно, що Росія намагається відновити втрачені розвідувальні посади в дипломатичних представництвах і повторно делегує на них своїх посадовців", - кажуть у відомстві.

Після виключення Росії з Ради Європи через війну в Україні кар'єра Солтановського повернулася до Ватикану. Вайшнор вважає, що Ватикан є для нього своєрідною компенсацією.

"Це чіткий сигнал, що Росія дуже серйозно ставиться до цієї позиції. Нового посла називають одним із деканів МЗС Росії. Це означає, що призначається людина, від якої багато очікують", - сказав директор Bernardinai.lt Юозас Рузгис.

Лінкявічюс додав, що с вятий престол є центром влади, вони мають вплив у всьому світі: "Не варто вважати, що Ватикан проводить лише меси та говорить про духовні справи і не має впливу на дипломатичні процеси".

Експерти кажуть, що ватиканська дипломатія, перш за все, працює тихо.

"У багатьох міжнародних переговорах Святий Престол був спостерігачем, учасником, діючи більше за лаштунками", - зауважив професор Вільнюського університету Паулюс Субачюс.

Видання згадує о дна з тих закулісних зустрічей. Посланник Ватикану кардинал Матео Зуппі зустрівся з омбудсменом з прав дитини РФ Марією Бєловою. Хоча Міжнародний кримінальний суд видав їй ордер на арешт за незаконне переміщення українських дітей до Росії.

Кардинал, якого називають ветераном мирних ініціатив, уже відвідав Москву, Київ, Вашингтон і Пекін. Повідомляється, що його поїздка до Москви планується знову.

"Іноді здається, що Святий Престол парадоксально займає неправильну позицію. Сила дипломатії Папи Римського полягає в тій неупередженості, наскільки це можливо", - сказав Алішаускас.

Але тепер, коли Ватикан прийняв підозрюваного російського шпигуна як свого посла, дипломати дивуються. Лінкявічюс зазначив, що Солтановський зустрічається з Папою Римським і обговорює, як досягти миру в Україні.

"Ми маємо не лише спостерігати за тим, як російські шпигуни проникають у дипломатичний корпус, а й брати активну участь і намагатися на це впливати", – сказав він.

До того ж, бажання Росії може полягати в тому, щоб через католицьку церкву спробувати вплинути на Південну Америку та Африку, де католиків уже більше, ніж у Європі.

Ватикан та Росія

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Папа Римський зайняв неоднозначну позицію. Він намагався уявити себе миротворцем і закликав до миру, причому нічого не кажучи про провину РФ.

Зокрема, нещодавно Папа Франциск оскандалився звеличенням російського імперіалізму під час звернення до росіян-католиків.

У МЗС України заявили, що слова Франциска - звичайна імперіалістична пропаганда, якими Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок та знищення сотень українських міст та сіл.

У Кремлі були "дуже втішені" словами понтифіка, тоді як Ватикан спробував відхреститися від підтримки РФ.

Більше про заяви Франциска про Україну та чому вони викликають критику - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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