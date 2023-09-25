Работает под прикрытием? Послом России в Ватикане мог стать офицер разведки Кремля, - LRT

Россия назначила своим послом в Ватикане Ивана Солтановского. Его могли направить в НАТО в качестве офицера разведки 14 лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Отмечается, что до 2009 года Солтановский был заместителем посла России при НАТО. При этом, как сообщил посол Литвы в НАТО в 2005-2011 годах Линас Линкявичюс, по данным офиса безопасности Альянса, среди них были лица, которые работалипод прикрытием.

Дипломат миссии Литвы при НАТО в 2008-2009 годах Ромуалдас Вайшнорас также отмечает, что "Солтановскис был таким серьезным человеком, и его почему-то было много везде". По его словам, такое поведение непривычно для дипломата такого ранга.

Сообщается, что карьера Солтановского в НАТО завершилась первой волной выдворения российских разведчиков, которые работали под дипломатическим прикрытием.

"Некоторым прямо сказали покинуть Брюссель, потому что там штаб-квартира НАТО, а другим тихонько предложили уехать, думаю, среди них был и упомянутый выше Иван Солтановский", - сказал Линкявичюс.

LRT отмечает, что даже несмотря на неписаное правило, согласно которому высланные из НАТО дипломаты не допускаются ни к одному члену Альянса, в 2015 году Солтановский был назначен постоянным представителем России в Европейском совете в Страсбурге.

"Его хорошо знали в НАТО и других странах, трудно было бы не знать специфики его карьеры", - добавил экс-посол Литвы в Альянсе.

Департамент безопасности Литвы заявил, что не располагает данными о Солтановском, но подчеркивает, что за последние несколько лет Европа направила более 400 офицеров российской разведки, которые работали под дипломатическим прикрытием.

"Очень вероятно, что Россия пытается восстановить утраченные разведывательные должности в дипломатических представительствах и повторно делегирует своих должностных лиц", - говорят в ведомстве.

После исключения России из Совета Европы из-за войны в Украине карьера Солтановского вернулась в Ватикан. Вайшнор считает, что Ватикан является для него своеобразной компенсацией.

"Это четкий сигнал, что Россия очень серьезно относится к этой позиции. Нового посла называют одним из деканов МИД России. Это означает, что назначается человек, от которого много ожидают", - сказал директор Bernardinai.lt Юозас Рузгис.

Линкявичюс добавил, что святой престол является центром власти, у него есть влияние во всем мире: "Не стоит считать, что Ватикан проводит только мессы и говорит о духовных делах и не имеет влияния на дипломатические процессы".

Эксперты говорят, что ватиканская дипломатия прежде всего работает тихо.

"Во многих международных переговорах Святой Престол был наблюдателем, участником, действуя больше за кулисами", - отметил профессор Вильнюсского университета Паулюс Субачюс.

Издание упоминает об одной из тех закулисных встреч. Посланник Ватикана кардинал Матео Зуппи встретился с омбудсменом по правам ребенка РФ Марией Беловой. Хотя Международный уголовный суд выдал ей ордер на арест за незаконное перемещение украинских детей в Россию.

Кардинал, которого называют ветераном мирных инициатив, уже посетил Москву, Киев, Вашингтон и Пекин. Сообщается, что его поездка в Москву планируется снова.

"Иногда кажется, что Святой Престол парадоксально занимает неправильную позицию. Сила дипломатии Папы Римского состоит в той беспристрастности, насколько это возможно", - сказал Алишаускас.

Но теперь, когда Ватикан принял подозреваемого российского шпиона как своего посла, дипломаты удивляются. Линкявичюс отметил, что Солтановский встречается с Папой Римским и обсуждает, как достичь мира в Украине.

"Мы должны не только наблюдать за тем, как российские шпионы проникают в дипломатический корпус, но и активно участвовать и пытаться на это влиять", - сказал он.

К тому же, желание России может состоять в том, чтобы через католическую церковь попытаться повлиять на Южную Америку и Африку, где католиков уже больше, чем в Европе.

Ватикан и Россия

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Папа Римский занял неоднозначную позицию. Он пытался вообразить себя миротворцем и призывал к миру, причем ничего не говоря о вине РФ.

В частности, недавно Папа Франциск оскандалился превознесением российского империализма во время обращения к россиянам-католикам.

В МИД Украины заявили, что слова Франциска - обычная империалистическая пропаганда, которыми Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел.

В Кремле были "очень обрадованы" словами понтифика, тогда как Ватикан попытался откреститься от поддержки РФ.

Больше о заявлениях Франциска об Украине и почему они вызывают критику - читайте в материале РБК-Украина.

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