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Працює без обмежень. Україна відновлює експорт електроенергії

Фото: Україна відновлює експорт електроенергії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав указ, який дозволить відновити процес експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міненерго.

За його словами, енергосистема України вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Такого результату вдалось досягти завдяки роботі енергетиків та міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи

"Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури", - зазначив Галущенко.

Він нагадав, що європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E дозволяє потужність для експорту 400 МВт. При цьому фактичні обсяги експорту можуть коливатися.

"Забезпечення електроенергією наших споживачів - це безумовний пріоритет. Тому експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації" - сказав міністр.

Нагадаємо, з червня до 11 жовтня 2022 року Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС. За цей період було реалізовано 2,6 млрд кіловатів/годин. Однак в наслідок російських обстрілів енергомережа України була значно пошкоджена, і це призвело до припинення експорту електроенергії.

Раніше ми писали про те, що у трьох областях України завершили ремонт електромереж та скасували обмеження.

Додамо, що неділю, 2 квітня, російські окупанти обстріляли Курахівську ТЕС.

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