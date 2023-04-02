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У трьох областях України завершили ремонт електромереж та скасували обмеження

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Житомир, Неділя 02 квітня 2023 10:38
У трьох областях України завершили ремонт електромереж та скасували обмеження Фото: в Україні сьогодні не плануються відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Енергетики закінчили ремонт на енергооб’єктах центрального регіону, які постраждали від атаки росіян 9 березня. Тому сьогодні, 2 квітня, в Україні не плануються відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону. Щиро дякуємо нашим литовським колегам за надану допомогу", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим у Житомирській, Харківській та Київській областях скасували обмеження споживання, які вводилися раніше.

В інших регіонах також не вводили ліміти, оскільки дефіциту потужностей немає.

Нагадаємо, вчора у Міненерго повідомляли, що у Житомирській області тривають ремонтні роботи.

Також зазначимо, що у Херсонській області енергетики загинули під час робіт, повертаючи жителям світло.

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