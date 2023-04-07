Работает без ограничений. Украина возобновляет экспорт электроэнергии

По его словам, энергосистема Украины уже почти два месяца работает без ограничений потребителей с запасом мощности. Такого результата удалось добиться благодаря работе энергетиков и международных партнеров, помогавших в восстановлении системы

"Самая сложная зима пройдена. Следующий шаг - открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры", - отметил Галущенко.

Он напомнил, что европейская сеть операторов системы передачи ENTSO-E разрешает мощность для экспорта 400 МВт. При этом фактические объемы экспорта могут варьироваться.

"Обеспечение электроэнергией наших потребителей – это безусловный приоритет. Поэтому экспорт электроэнергии будет работать при условии обеспечения украинских потребителей электроэнергией и может быть прекращен в случае изменения ситуации" - сказал министр.

Напомним, с июня по 11 октября 2022 года Украина экспортировала электроэнергию в Молдову и страны ЕС. За этот период было реализовано 2,6 млрд киловатт/часов. Однако в результате российских обстрелов энергосети Украины были значительно повреждены, и это привело к прекращению экспорта электроэнергии.