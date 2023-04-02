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У Покровському районі через обстріл окупантів стався збій у електропостачанні

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Донецька область, Неділя 02 квітня 2023 16:46
У Покровському районі через обстріл окупантів стався збій у електропостачанні Фото: У Покровському районі через обстріл окупантів стався збій в електропостачанні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 2 квітня, російські окупанти обстріляли Курахівську ТЕС. У зв'язку з цим Покровський район Донецької області без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"Унаслідок обстрілу російськими окупаційними військами Курахівської ТЕС порушено електропостачання по 3-м електромережам 110 кВ, які забезпечують живлення Покровського району", - написав він.

Кириленко додав, що на 10 хвилин припинилося електропостачання Краматорського енерговузла, де вже відновили подачу електрики.

"Наразі здійснюються перепідключення споживачів Покровського району на альтернативні мережі електропостачання. Станом на 16:00 вже відбувається підключення абонентів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Відомо про влучення в районі локомотивного депо.

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