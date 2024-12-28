У Московській області стався вибух на залізничній станції. Розвідка дізналася подробиці

У Московській області 27 грудня стався вибух на залізничній станції. Внаслідок цього були знищені вагони потяга, який використовує армія РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Як зазначає розвідка, о 1:00 27 грудня на залізничній станції населеного пункту Воскресенськ у Московській області стався вибух. Він знищив вагони вантажного поїзда. Росія використовувала їх для забезпечення логістики російської окупаційної армії.

У ГУР наголошують, що масштаб завданих агресору збитків встановлюється.

При цьому українська розвідка зазначає, що російська пропаганда намагається приховати правду про інцидент.

"Судячи із запалу російської пропаганди, яка, намагаючись приховати наслідки гуркоту, бреше про начебто відсутність пожежі на території залізничного депо Воскресенська - страх вождів кремля перед внутрішнім спротивом путінському режиму та втратою контролю всередині країни серйозно зростає", - йдеться у повідомленні.