Замах на генерала ГРУ Алєксєєва: журналіст розповів про неочікуваний поворот

В Росії заявили про затримання підозрюваних у замаху на заступника начальника ГРУ генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Серед затриманих - уродженець України та працівник структури, що обслуговує ФСБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC та пост журналіста-розслідувача видання Bellingcat Христо Грозєва.
Читайте також: Україна не причетна до замаху на генерала Алексєєва, - Сибіга
За матеріалами видання, російські силовики заявляють, що виконавцем замаху є 66-річний Любомир Корба.
Його затримали в Дубаї та експортували до РФ. За версією слідства, Корба - уродженець Тернопільської області, який нібито приїхав до Москви наприкінці 2025 року "за завданням спецслужб України для вчинення теракту".
Другий фігурант - 67-річний В. Васін, якого схопили у Москві. Христо Грозєв звернув увагу на специфічне місце роботи цього підозрюваного.
"Один з них - 66-річний чоловік українського походження, затриманий у Дубаї, а інший - 67-річний В. Васін - працює в компанії ФСБ, яка виробляє засоби спостереження. Несподіваний поворот сюжету", - зазначив журналіст.
Українська сторона офіційно відкидає звинувачення Кремля. Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Київ не має жодного стосунку до інциденту.
Водночас західні медіа, зокрема Washington Post, припускають, що замах може бути наслідком конфліктів всередині російських еліт.
"Набагато ймовірніше, що замах на Алексєєва - це внутрішні розбори", - наголошують співрозмовники видання.
Нагадаємо, Володимир Алексєєв народився 24 квітня 1961 року в селі Голодьки Вінницької області. У 1984 році закінчив Рязанське вище повітрянодесантне командне училище імені В. Ф. Маргелова.
У різні роки обіймав керівні посади в розвідувальних структурах Московського та Далекосхідного військових округів, а згодом очолив 14-те управління ГРУ Генштабу ЗС РФ.
За даними ГУР України, генерал-лейтенант був відповідальний за розвідувальне забезпечення агресії Росії проти України, організацію ракетно-авіаційних ударів та участь у підготовці псевдореферендумів на окупованих територіях.
Вранці 6 лютого в Москві було здійснено замах на Володимира Алексєєва. Інцидент стався біля житлового будинку на Волоколамському шосе, де мешкає російський воєначальник. Невідомий кілька разів вистрілив йому в спину в момент, коли той прямував до під’їзду, після чого зник.
Також командир полку "Азов" Денис "Редіс" Прокопенка повідомив, що Алексєєв раніше брав участь у переговорах з українськими захисниками "Азовсталі" та гарантував їм належні умови перебування в полоні.