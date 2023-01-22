Не працює база: на кордоні України з Молдовою утворився автомобільний затор

Автомобільний затор утворився в неділю, 22 січня, в одному з пунктів пропуску Одеської області. Десятки авто застряли на кордоні України та Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео очевидців у соцмережах.

Відомо, що затор з приблизно 40 авто утворився у пункті пропуску "Паланка". За словами очевидців, проблема виникла через те, що в українських прикордонників перестала працювати база.

"Не працює українська база прикордонників. Черга вже години зо три. Машини 30-40. Плюс автобуси", - сказано в повідомленні.