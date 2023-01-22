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Не работает база: на границе Украины с Молдовой образовалась автомобильная пробка

Фото: на границе Украины с Молдовой образовалась автомобильная пробка (facebook.com/border.gov.md)
Автор: Наталья Кава

Автомобильная пробка образовалась в воскресенье, 22 января, в одном из пунктов пропуска Одесской области. Десятки автомобилей застряли на границе Украины и Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео очевидцев в соцсетях.

Известно, что пробка из примерно 40 авто образовалась в пункте пропуска "Паланка". По словам очевидцев, проблема возникла из-за того, что у украинских пограничников перестала работать база.

"Не работает украинская база пограничников. Очередь уже часа три. Машины 30-40. Плюс автобусы", - сказано в сообщении.

Напомним, украинцам, находящимся за границей, разрешили получать сразу два паспорта: внутренний и зарубежный.

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