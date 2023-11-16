Працівниця стратегічного підприємства здавала росіянам інформацію про ЗСУ. Її затримали

Деталі справи

За даними слідства, працівниця одного з підприємств стратегічного значення збирала інформацію про розташування, переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ.

Вона приховано здійснювала фотозйомку на телефон і відправляла представнику РФ відомості в месенджер Telegram.

Передані жінкою дані не розміщувалися у відкритому доступі Силами безпеки і оборони України, а їхнє розголошення ворогу може завдати шкоди обороноздатності та державній безпеці України.

Що їй загрожує

Під час обшуку її місця проживання вилучено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Фото: Обшук (facebook.com/pgo.gov.ua)

Їй повідомлено про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух і розташування Збройних сил України. Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі за клопотанням прокурора підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

В Україні регулярно затримують зрадників

СБУ затримала керівницю "канцелярії" одного з херсонських університетів, яка запроваджувала там освітні стандарти РФ. Вона виконувала вказівки гауляйтера Володимира Сальдо.

Також СБУ затримала двох ворожих поплічників, які "полювали" на Patriot. Вони, зокрема, фотографували наслідки "прильотів" по Києву та Черкасах.

Нещодавно правоохоронці виявили чергового колаборанта, який торік допомагав окупантам проводити незаконний "референдум".