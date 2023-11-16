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Работница стратегического предприятия сдавала россиянам информацию о ВСУ. Ее задержали

Фото: Правоохранители задержали женщину, которая помогала РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в Днепропетровской области задержали сотрудницу стратегического предприятия. Она передавала россиянам информацию о ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

По данным следствия, работница одного из предприятий стратегического значения собирала информацию о расположении, перемещении военной техники и личного состава ВСУ. 

Она скрыто осуществляла фотосъемку на телефон и отправляла представителю РФ сведения в мессенджер Telegram.  

Переданные женщиной данные не размещались в открытом доступе Силами безопасности и обороны Украины, а их разглашение врагу может нанести ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Что ей угрожает

Во время обыска ее места жительства изъят мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

Фото: Обыск (facebook.com/pgo.gov.ua)

Ей сообщено о подозрении в распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы. 

Сейчас по ходатайству прокурора подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

В Украине регулярно задерживают предателей

СБУ задержала руководитель "канцелярии" одного из херсонских университетов, которая вводила там образовательные стандарты РФ. Она следовала указаниям гауляйтера Владимира Сальдо.

Также СБУ задержала двух вражеских приспешников, которые "охотились" на Patriot. Они, в частности, фотографировали последствия прилетов по Киеву и Черкассам.

Недавно правоохранители обнаружили очередного коллаборанта, который в прошлом году помогал оккупантам проводить незаконный "референдум".

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