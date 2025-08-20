ua en ru
Работники "Укрзализныци" призвали нардепов спасти компанию

Среда 20 августа 2025 14:41
Работники "Укрзализныци" призвали нардепов спасти компанию Фото: работники УЗ призывают Раду спасти компанию (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Александр Мороз

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины призвал Верховную раду поддержать во втором чтении законопроект об увеличении резервного фонда госбюджета для дофинансирования "Укрзализныци" на 8 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Rail.insider с заявлением профсоюза.

В профсоюзе напомнили, что законопроект № 13439-3 предусматривает в госбюджете на текущий год увеличение расходов резервного фонда на 8 млрд грн. Это позволит правительству оперативно дофинансировать деятельность железнодорожного транспорта.

В то же время, без дофинансирования из госбюджета на железной дороге произойдет коллапс, считают в профсоюзе.

"Резервный фонд исчерпан. Разрушены такие узлы, как Синельниково и Лозовая. Они, как и другие железнодорожные объекты, нуждаются в срочном восстановлении - это рабочие места тысячи железнодорожников", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что расходы компании растут, а зарплаты железнодорожников не повышались с апреля прошлого года и значительно отстают от средних показателей по промышленности. Это означает, что текущее финансирование не покрывает даже базовые потребности.

"Позиция профсоюза: принятие законопроекта № 13439-3 - критически необходимое, в том числе и для восстановления рабочих мест; следующий шаг - предусмотрение средств на повышение зарплат железнодорожникам", - резюмируют в профсоюзе.

Ранее Федерация работодателей Украины также обратилась к нардепам с призывом поддержать изменения в бюджет, которые позволят дофинансировать "Укрзализныцю" из Резервного фонда.

Там также убеждены, что такая помощь должна стать системной, поэтому нужно уже работать над тем, чтобы включить финансы для УЗ в госбюджет на следующий год.

