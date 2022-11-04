Працівники Twitter подали до суду через заплановані Маском масові скорочення, - Bloomberg

Як стверджу видання, компанія попередила працівників про те, що в п'ятницю оприлюднить листа щодо масштабних скорочень з метою оптимізації витрат. Маск планує звільнити половину штату.

Зазначається, що федеральний закон "Worker Adjustment and Retraining Notification Act", зі свого боку, забороняє великим компаніям масово звільняти людей без попереднього повідомлення принаймні за 60 днів.

У позові працівники також звернулися до суду з проханням видати наказ, який зобов’язує Twitter дотримуватися закону WARN й забороняє компанії вимагати від своїх працівників підписувати документи про відмову від їхнього права брати участь у судовому процесі.

“Ми подали цей позов, аби пересвідчитися, що працівники знають, що вони не мають відмовлятися від своїх прав і мають можливість їх обстоювати”, - сказала адвокат Шеннон Лісс-Ріордан.

Також адвокат подала до суду й проти компанії Tesla. Ще в червні підприємство зіткнулося з аналогічними претензіями, коли Маск звільнив близько 10% персоналу.