Работники Twitter подали в суд из-за запланированных Маском массовых сокращений, - Bloomberg

Как утверждает издание, компания предупредила работников о том, что в пятницу обнародует письмо относительно масштабных сокращений с целью оптимизации затрат. Маск планирует уволить половину штата.

Отмечается, что федеральный закон "Worker Adjustment and Retraining Notification Act" со своей стороны запрещает крупным компаниям массово увольнять людей без предварительного уведомления по крайней мере за 60 дней.

В иске работники также обратились в суд с просьбой издать приказ, обязывающий Twitter соблюдать закон WARN и запрещающий компании требовать от своих работников подписывать документы об отказе от их права участвовать в судебном процессе.

"Мы подали этот иск, чтобы убедиться, что работники знают, что они не должны отказываться от своих прав и имеют возможность отстаивать их", - сказала адвокат Шеннон Лисс-Риордан.

Также адвокат подала в суд против компании Tesla. Еще в июне предприятие столкнулось с аналогичными претензиями, когда Маск уволил около 10% персонала.