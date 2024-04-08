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Працівники отримали бронювання. В Україні цирки віднесли до критично важливих підприємств

Ілюстративне фото: в Україні цирки віднесли до критично важливих підприємств (facebook_com_ДП_Національний_Цирк_України)
Автор: Наталія Кава

Міністерство культури України надало Криворізькому, Харківському, Дніпровському, Одеському, Львівському циркам статус критично важливих для економіки й забезпечення життєдіяльності населення підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт Міністерства культури України.

Також під накази Мінкульту потрапили Пересувний та Національний цирки України та "Державна циркова компанія України".

Як зазначається у документах, усі ці підприємства відповідають критеріям критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період організацій.

Окрім цього статус критично важливих отримали ансамбль "Гуцулія", Національна опера України, Львівська національна опера, Національний хор імені Г.Г. Верьовки та Національний симфонічний оркестр України.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що статус критично важливих підприємств отримали телеканали телемарафону "Єдині новини". Їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації.

Бронювання від мобілізації

Під час дії військового стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

Зокрема, раніше, як повідомляло РБК-Україна, в Міністерстві економіки України розглядали можливість бронювання від мобілізації ФОП та гіг-фахівців.

На початку лютого президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

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