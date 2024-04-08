Работники получили бронирование. В Украине цирки отнесли к критически важным предприятиям

Министерство культуры Украины предоставило Криворожскому, Харьковскому, Днепровскому, Одесскому, Львовскому циркам статус критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства культуры Украины.
Также под приказы Минкульта попали Передвижной и Национальный цирк Украины и "Государственная цирковая компания Украины".
Все эти предприятия отвечают критериям критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период организаций.
Кроме этого, статус критически важных получили ансамбль "Гуцулия", Национальная опера Украины, Львовская национальная опера, Национальный хор имени Г.Г. Веревки и Национальный симфонический оркестр Украины.
Напомним, сегодня стало известно, что статус критически важных предприятий получили телеканалы телемарафона "Единые новости". Их работники подлежат бронированию от мобилизации.
Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.
В частности, ранее, как сообщало РБК-Украина, в Министерстве экономики Украины рассматривалось возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.
В начале февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируется разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву.
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