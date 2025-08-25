Працівники НАБУ закликали суд відкрити справу Магамедрасулова для розгляду

Затримання Магомедрасулова

21 липня українські правоохоронці затримали топ-детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Йому інкримінують ймовірну співпрацю з Росією.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що за попередніми даними, Магамедрасулов міг вести бізнес з країною-агресором, а його батьки підтримували дії окупантів.

Публікації аудіофайлів свідчать, що мати детектива вітає військову агресію РФ та радіє окупації українського Вугледара.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.