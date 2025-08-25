UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Працівники НАБУ закликали суд відкрити справу Магамедрасулова для розгляду

Фото: Руслан Магамедрасулов (suspilne.media )
Автор: Владислава Ткаченко

Високопосадовець НАБУ Руслан Магамедрасулов затриманий за підозрою у співпраці з РФ. Справу розглядатимуть публічно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

25 серпня 2025 року о 12:30 у Київському апеляційному суді відбудеться розгляд скарги на тримання під вартою працівника Національного антикорупційного бюро України Руслана Магамедрасулова.

Працівники НАБУ підписали колективне звернення до суду з проханням забезпечити публічний розгляд справи.

За їхніми словами, це важливо для того, щоб суспільство могло ознайомитися з суттю обвинувачення та побачити докази, на яких ґрунтується підозра.

Затримання Магомедрасулова

21 липня українські правоохоронці затримали топ-детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Йому інкримінують ймовірну співпрацю з Росією.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що за попередніми даними, Магамедрасулов міг вести бізнес з країною-агресором, а його батьки підтримували дії окупантів.

Публікації аудіофайлів свідчать, що мати детектива вітає військову агресію РФ та радіє окупації українського Вугледара.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

