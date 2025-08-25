Работники НАБУ призвали суд открыть дело Магамедрасулова для рассмотрения

Задержание Магомедрасулова

21 июля украинские правоохранители задержали топ-детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Ему инкриминируют вероятное сотрудничество с Россией.

Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что по предварительным данным, Магамедрасулов мог вести бизнес со страной-агрессором, а его родители поддерживали действия оккупантов.

Публикации аудиофайлов свидетельствуют, что мать детектива приветствует военную агрессию РФ и радуется оккупации украинского Угледара.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.