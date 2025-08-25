RU

Работники НАБУ призвали суд открыть дело Магамедрасулова для рассмотрения

Фото: Руслан Магамедрасулов (suspilne.media)
Автор: Владислава Ткаченко

Высокопоставленный чиновник НАБУ Руслан Магамедрасулов задержан по подозрению в сотрудничестве с РФ. Дело будет рассматриваться публично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

25 августа 2025 года в 12:30 в Киевском апелляционном суде состоится рассмотрение жалобы на содержание под стражей работника Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магамедрасулова.

Работники НАБУ подписали коллективное обращение в суд с просьбой обеспечить публичное рассмотрение дела.

По их словам, это важно для того, чтобы общество могло ознакомиться с сутью обвинения и увидеть доказательства, на которых основывается подозрение.

Задержание Магомедрасулова

21 июля украинские правоохранители задержали топ-детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Ему инкриминируют вероятное сотрудничество с Россией.

Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что по предварительным данным, Магамедрасулов мог вести бизнес со страной-агрессором, а его родители поддерживали действия оккупантов.

Публикации аудиофайлов свидетельствуют, что мать детектива приветствует военную агрессию РФ и радуется оккупации украинского Угледара.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

