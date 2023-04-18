Работник УЗ перевозил уклонистов за границу в вентиляции купе, его задержали

Проводник поезда Запорожье - Перемышль перевозил уклоняющихся за границу. Для этого он обустроил тайник у себя в купе, в вентиляционной системе.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, уклонисты прятались в вентиляционной системе во время прохождения пограничного паспортного контроля.

"За один рейс в тайнике мог поместиться один человек в "свернутом" состоянии. Стоимость такой "услуги" достигала около 2,5 тысячи долларов. Сумма зависела от срочности побега и расписания движения поезда", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали железнодорожника на пункте пропуска "Мостиска-2" с поличным.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Следствие продолжается.

Видео: СБУ задержала работника "Укрзализныци", перевозившего уклонистов за границу (ssu.gov.ua)