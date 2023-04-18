Работник УЗ перевозил уклонистов за границу в вентиляции купе, его задержали
Проводник поезда Запорожье - Перемышль перевозил уклоняющихся за границу. Для этого он обустроил тайник у себя в купе, в вентиляционной системе.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, уклонисты прятались в вентиляционной системе во время прохождения пограничного паспортного контроля.
"За один рейс в тайнике мог поместиться один человек в "свернутом" состоянии. Стоимость такой "услуги" достигала около 2,5 тысячи долларов. Сумма зависела от срочности побега и расписания движения поезда", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали железнодорожника на пункте пропуска "Мостиска-2" с поличным.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Следствие продолжается.
Видео: СБУ задержала работника "Укрзализныци", перевозившего уклонистов за границу (ssu.gov.ua)
Ранее мы писали о том, что СБУ разоблачила три новых схемы уклонения от мобилизации.
Напомним, правоохранители задержали полицейского из Сум, который помогал мужчинам незаконно пересечь границу.
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