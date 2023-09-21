Працевлаштування людини з інвалідністю. Як роботодавцю отримати компенсацію

В Україні запровадили програму, завдяки якій роботодавець, що працевлаштував людину з інвалідністю та підготував для неї робоче місце, має можливість отримати компенсацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін.

За працевлаштування людини з інвалідністю роботодавець може отримати компенсацію у розмірі не перебільшує:

100,5 тис. грн – за осіб з інвалідністю І групи;

67 тис. грн – за осіб з інвалідністю ІІ групи.

На ці кошти можна буде придбати такі позиції: меблі, комп’ютери та оргтехніка, програмне забезпечення, поручні та бруси. Повний перелік можна переглянути натиснувши ТУТ.

Як отримати компенсацію

Роботодавець має впродовж 90 днів від дня працевлаштування подати заяву про надання відшкодування вартості витрат до центру зайнятості за місцем провадження своєї господарської діяльності.

В ній мають бути зазначені відомості про роботодавця та найманого працівника. А також необхідно додати:

копію документа, що підтверджує працевлаштування особи;

документи, що підтверджують придбання допоміжних засобів для облаштування робочого місця (договір, рахунок-фактура, рахунок, квитанція, накладна тощо).

Центр зайнятості після розгляду наданих роботодавцем документів у десяти денний термін приймає рішення про надання компенсації або відмову в її наданні.

Чому можна отримати відмову?

Відмову можна отримати у випадках, якщо роботодавець:

має заборгованості зі сплати податків, заробітної плати, єдиного внеску, є банкрутом або проти нього порушено справу про банкрутство (ліквідацію);

надав неповний пакет документів або зазначив недостовірні відомості щодо себе та працівника;

здійснює господарську діяльність на території Росії або Білорусі;

проти нього запроваджені спеціальні економічні санкції тощо.

МСЕК в Україні

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що в Україні припинять діяльність медико-соціальні експертні комісії. Вони перестануть існувати до 1 січня 2025 року.

Під час воєнного стану на повторне обстеження та проходження медико-соціальної експертизи (МСЕК) для встановлення групи інвалідності є пів року. I, II чи III групу інвалідності встановлюють, виходячи зі стану здоров'я людини.

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