Трудоустройство человека с инвалидностью. Как работодателю получить компенсацию
В Украине введена программа, благодаря которой работодатель, трудоустроивший человека с инвалидностью и подготовивший для него рабочее место, имеет возможность получить компенсацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.
За трудоустройство человека с инвалидностью работодатель может получить компенсацию в размере не больше:
- 100,5 тыс. грн – за лиц с инвалидностью I группы;
- 67 тыс. грн – за лиц с инвалидностью ІІ группы.
На эти средства можно будет приобрести следующие позиции: мебель, компьютеры и оргтехника, программное обеспечение, перила и брусья. Полный список можно просмотреть нажав ЗДЕСЬ.
Как получить компенсацию
Работодатель должен в течение 90 дней со дня трудоустройства подать заявление о предоставлении возмещения стоимости расходов в центр занятости по месту осуществления своей хозяйственной деятельности.
В ней должны быть указаны сведения о работодателе и наемном работнике. А также необходимо добавить:
- копию документа, подтверждающего трудоустройство;
- документы, подтверждающие приобретение вспомогательных средств для устройства рабочего места (договор, счет-фактура, счет, квитанция, накладная и т.п.).
Центр занятости после рассмотрения предоставленных работодателем документов в десятидневный срок принимает решение о предоставлении компенсации или отказе в ее предоставлении.
Почему можно получить отказ?
Отказ можно получить в случаях, когда работодатель:
- имеет задолженности по уплате налогов, заработной платы, единого взноса, является банкротом или против него возбуждено дело о банкротстве (ликвидации);
- предоставил неполный пакет документов или указал недостоверные сведения о себе и работнике;
- осуществляет хозяйственную деятельность на территории России или Белоруссии;
- против него введены специальные экономические санкции и т.п.
МСЭК в Украине
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что в Украине прекратят деятельность медико-социальных экспертных комиссий. Они перестанут существовать до 1 января 2025 года.
Во время военного положения на повторное обследование и прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭК) для установления группы инвалидности полгода. I, II или III группу инвалидности устанавливают исходя из состояния здоровья человека.
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