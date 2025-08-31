Прапор України на місці: Генштаб спростував окупацію села Дачне на Дніпропетровщині

Навіщо Росія перебільшує свої "успіхи"

Нагадаємо, що цієї ночі аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW) розібрали доповідь Герасимова і зробили свій висновок, чому РФ перебільшує свої успіхи на фронті.

Зокрема, експерти порівняли в цифрах те, що говорив Герасимов, і те, що відбувається насправді. Як виявилося, РФ навмисно завищує дані і таким чином, вони не відповідають дійсності.

В ISW дійшли висновку, що недостовірними даними Кремль намагається переконати країни Заходу в неминучій перемозі над Україною, хоча насправді це не так.

Детальний розбір аналітиків і які цифри вони наводили - читайте в матеріалі РБК-Україна.