Прапор України на місці: Генштаб спростував окупацію села Дачне на Дніпропетровщині

Фото: війскові зняли з дрона бійців у Дачному з українським прапором (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Село Дачне Дніпропетровської області знаходиться під контролем ЗСУ. Українські військові спростували черговий вкид росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема, вчора начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасімов відзвітував, що російська армія нібито окупувала 7 населених пунктів Дніпропетровської області, серед яких було й село Дачне.

Однак у Генштабі ЗСУ показали, як насправді виглядає "окуповане Герасимовим" село Дачне у Дніпропетровській області.

Зокрема, воїни 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ зняли з дрона бійців у Дачному з українським прапором.

 

На мапі DeepState можна візуально побачити, де розташоване село Дачне.

Навіщо Росія перебільшує свої "успіхи"

Нагадаємо, що цієї ночі аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW) розібрали доповідь Герасимова і зробили свій висновок, чому РФ перебільшує свої успіхи на фронті.

Зокрема, експерти порівняли в цифрах те, що говорив Герасимов, і те, що відбувається насправді. Як виявилося, РФ навмисно завищує дані і таким чином, вони не відповідають дійсності.

В ISW дійшли висновку, що недостовірними даними Кремль намагається переконати країни Заходу в неминучій перемозі над Україною, хоча насправді це не так.

Детальний розбір аналітиків і які цифри вони наводили - читайте в матеріалі РБК-Україна.

