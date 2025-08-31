Флаг Украины на месте: Генштаб опроверг оккупацию села Дачное на Днепропетровщине

Зачем Россия преувеличивает свои "успехи"

Напомним, что этой ночью аналитики Американского института изучения войны (ISW) разобрали доклад Герасимова и сделали свой вывод, почему РФ преувеличивает свои успехи на фронте.

В частности, эксперты сравнили в цифрах то, что говорил Герасимов, и что происходит на самом деле. Как оказалось, РФ умышленно завышает данные и таким образом, они не соответствуют действительности.

В ISW пришли к выводу, что недостоверными данными Кремль пытается убедить страны Запада в неизбежной победе над Украиной, хотя на самом деле это не так.

Подробный разбор аналитиков и какие цифры они приводили - читайте в материале РБК-Украина.